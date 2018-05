Lance Livre 27-05-2018

Emergência

Mogi das Cruzes foi a primeira cidade da região a decretar estado de emergência por conta da greve dos caminhoneiros. Se a situação de caos persistir, a expectativa é de que outras cidades possam fazer o mesmo.

Mogi

Na sexta-feira, o prefeito Marcus Melo (PSDB) fez o decreto e determinou a requisição de combustíveis dos postos do município para abastecimento exclusivo de veículos oficiais da Prefeitura - caso isso seja necessário para não interromper os serviços públicos essenciais.

Setores

A greve afeta vários setores e causa escassez de insumos em todo País.

Estoques

Os estoques de combustível dos veículos oficiais estão acabando, o que é mais preocupante no caso de veículos de atendimento essencial, como ambulâncias, transporte escolar e viaturas da Guarda Municipal e do Corpo de Bombeiros, entre outros.

Preço do

combustível

A Câmara dos Deputados convocou para a próxima terça-feira, às 9 horas, a realização de uma comissão geral destinada a discutir o preço dos combustíveis.

Relação de

convidados

A relação dos convidados para a sessão de debates ainda não foi divulgada pela Câmara, mas a parte técnica da Casa estuda como viabilizar a participação dos senadores nas discussões.

Paralisações

Com a continuidade das paralisações de caminhoneiros em diversas estradas do país, os parlamentares querem demonstrar preocupação com a pauta e prometem presença em Brasília mesmo durante o fim de semana.

Senado

O presidente do Senado, Eunício Oliveira, avaliou, no entanto, que a política de preços da Petrobras está “equivocada”, mas que esse não é um assunto que deve ser discutido pelo Congresso Nacional.

Regimento interno

A realização de comissões gerais está prevista no regimento interno da Câmara e permite a oitiva de autoridades, especialistas com “notório” conhecimento sobre o tema em debate, após a sugestão dos líderes ou blocos partidários.