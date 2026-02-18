A frustração de uma solução genial para o problema errado

Em mercados cada vez mais saturados por inovação, tecnologia e discursos orientados à performance, consolidou-se uma narrativa dominante: a de que vivemos na era das soluções. Plataformas prometem eficiência, consultorias oferecem frameworks proprietários, startups anunciam disrupções. A lógica é simples: há um problema, há uma solução. Contudo, a realidade organizacional raramente é tão linear.

A premissa central que sustenta grande parte das decisões estratégicas contemporâneas é falha: assume-se que o problema está definido. E, quando essa suposição não é verdadeira, o resultado costuma ser sofisticado, porém ineficaz. São soluções geniais aplicadas ao problema errado.

Historicamente, organizações foram treinadas para otimizar respostas. Desde o avanço da administração científica no início do século XX até os modelos contemporâneos de gestão orientados por dados, a ênfase recai sobre eficiência, escala e previsibilidade. Contudo, eficiência aplicada à pergunta errada apenas acelera o erro.

A cultura corporativa moderna reforça esse desvio. Métricas de curto prazo, pressão por resultados trimestrais e a busca constante por inovação criam um ambiente onde propor soluções é valorizado; questionar o problema, nem sempre.

O viés da ação: a crença de que fazer algo é melhor do que refletir mais profundamente, torna-se dominante. Nesse contexto, a habilidade de formular boas perguntas perde espaço para a habilidade de apresentar boas respostas.

Entretanto, desafios complexos não são resolvidos apenas com competência técnica. Eles exigem diagnóstico. Exigem interpretação. Exigem, sobretudo, capacidade de enquadramento (framing). Como amplamente discutido na literatura de estratégia e inovação, a forma como um problema é definido determina o universo de soluções possíveis. Um enquadramento equivocado limita a criatividade e direciona recursos para caminhos pouco eficazes.

É nesse ponto que surge o papel estratégico das pessoas intraempreendedoras.

Intraempreendedores não são apenas aqueles que executam projetos dentro da organização. São agentes que tensionam premissas, questionam diagnósticos superficiais e validam hipóteses antes de mobilizar recursos. Sua principal contribuição não está apenas na execução, mas na formulação. Antes de propor soluções, investigam o problema.

Em ambientes de alta incerteza, validar o problema é mais valioso do que acelerar a solução. Isso implica observar o contexto com profundidade, dialogar com diferentes áreas, compreender dinâmicas culturais e identificar causas sistêmicas. E não apenas sintomas aparentes.

Muitas vezes, o que se apresenta como um desafio de comunicação é, na essência, um problema de posicionamento. O que parece uma questão de performance pode refletir um desalinhamento estratégico. O que se interpreta como falha operacional pode revelar uma lacuna cultural.

A cultura organizacional desempenha papel central nesse processo. Empresas orientadas exclusivamente para execução tendem a recompensar velocidade; organizações orientadas para aprendizado valorizam investigação. A diferença entre ambas não está na capacidade técnica, mas na maturidade intelectual de reconhecer que problemas complexos exigem interpretação cuidadosa.

A validação do problema demanda disciplina metodológica. Envolve escuta ativa, análise de dados qualitativos e quantitativos, testes exploratórios e, sobretudo, humildade intelectual. Exige reconhecer que a primeira definição raramente é a melhor. Trata-se de um processo iterativo, no qual hipóteses são formuladas, confrontadas e refinadas.

Ao ignorar essa etapa, organizações correm o risco de investir energia e capital em soluções que, embora sofisticadas, não atacam a raiz da questão. O resultado tende a ser frustração interna, desperdício de recursos e ciclos contínuos de correção.

Por outro lado, quando o problema é corretamente diagnosticado, até soluções simples podem gerar impacto significativo. A lucidez estratégica precede a inovação relevante. A genialidade, nesse sentido, não reside apenas na complexidade da resposta, mas na precisão da pergunta.

O diferencial competitivo está menos em resolver melhor e mais em compreender melhor. Soluções geniais só geram valor quando aplicadas ao problema certo, caso contrário são apenas demonstrações de capacidade sem efeito prático.

A maturidade estratégica começa quando a organização troca a pressa por respostas pela disciplina de fazer perguntas melhores.



