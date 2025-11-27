Paixão por problemas

Todo mundo gosta de soluções.

Quase ninguém gosta de problemas.

Mas é justamente aí que mora o diferencial dos intraempreendedores:

enquanto a maioria evita o incômodo, eles caminham na direção dele.

Não é glamour.

É desconforto.

É o impulso de investigar tudo que não faz sentido.

E a história prova isso.

No fim dos anos 1960, na 3M, ninguém estava pedindo um novo adesivo.

Os produtos funcionavam, eram lucrativos e estáveis. Mas durante uma pesquisa, o cientista Spencer Silver se deparou com algo estranho:

um adesivo que não colava com força.

Fraco demais para ser útil. Forte o bastante para não ser descartado.

Para a maioria das pessoas, aquilo seria só um experimento que deu errado.

Para uma mentalidade intraempreendedora, era um convite.

“E se isso não for um defeito? E se for uma vantagem?”

Silver persistiu por anos apresentando a descoberta, mesmo sem saber qual problema ela resolveria. Até que outro cientista da 3M, Art Fry, encontrou a peça que faltava. Nas noites de ensaio do coral da igreja, Fry usava pequenos papéis para marcar o hinário. No domingo, todos caíam.

Ele precisava de um marcador que grudasse sem estragar a página.

Foi aí que ele conectou seu problema ao “erro” de Silver. O protótipo funcionou. E, em pouco tempo, eles perceberam que tinham criado não apenas um marcador, mas uma nova forma de se comunicar dentro do escritório.

O restante virou história: a cola “fraca” deu origem ao Post-it, um dos produtos mais icônicos e, acidentalmente, perfeitos do mundo.

Não nasceu de uma busca por uma solução fantástica. Nasceu porque alguém se interessou por um problema que ninguém queria ter.

É o olhar que muda tudo.

Problemas aparecem em processos, produtos, rotinas, conversas de corredor.

A diferença não está na existência deles, mas em quem presta atenção.

Enquanto muita gente quer parecer inteligente oferecendo respostas prontas para tudo, poucos têm coragem de fazer a pergunta que realmente importa:

“Qual é o problema que ninguém está vendo?”

Paixão por problemas não é pessimismo.

Pode ser o diferencial da sua carreira, sua empresa, e seus negócios.

Pessoas intraempreendedoras não resolvem tudo, mas ajudam a descobrir o que realmente vale a pena resolver.