Reinfecção da Covid-19

O DS trouxe, na edição de ontem, reportagem mostrando que o Hospital Santa Maria de Suzano está investigando, em conjunto com o Hospital Albert Einstein, possível reinfecção por Covid-19 no Alto Tietê. Trata-se de uma paciente de 33 anos, que testou positivo pela primeira vez dia 2 de maio.

Os casos de reinfecção têm sido discutidos pelo mundo.

Recentemente surgiram no Brasil casos de reinfecção pelo novo coronavírus. Apesar de raros, estes relatos levantam a seguinte dúvida: pessoas que já tiveram Covid-19 podem pegar novamente a doença?

Poucos estudos abordaram o tópico até o momento. Um deles recente, porém, chamou atenção por ter sido a primeiro que buscou analisar níveis de anticorpos de pacientes e profissionais de saúde infectados, por até 94 dias após o início dos sintomas.

No caso suspeito de Suzano, o exame do tipo PCR foi encaminhado para análise do Albert Einstein. O resultado sairá em breve e o Hospital Santa Maria contribuirá com suporte para a avaliação das cópias virais e do mapeamento genético do caso - há aproximadamente 100 mutações do vírus que provoca a Covid-19.

A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) também fez a sorologia para estudos e irá monitorar a paciente e a situação.

Nesta semana, a diretora técnica da Organização Mundial da Saúde (OMS) responsável pela covid-19, a americana Maria Van Kerkhove, destacou que, por enquanto, os casos de reinfecção do novo coronavírus no mundo são "quase irrelevantes estatisticamente falando". "Dos mais de 26 milhões de infecções registradas no mundo, houve apenas alguns casos de reinfecção, até agora não muito relevantes. Em todo caso, continuamos a estudá-los em conjunto com laboratórios de diferentes países", disse a especialista.

No caso de Suzano, a diretoria ressalta que o Santa Maria, único hospital particular de Suzano, cumpre a sua vocação de pioneirismo, incentivando e dando respaldo a iniciativas voltadas à pesquisa científica, o que ganha relevância em se tratando de descobertas relacionadas à pandemia, uma vez que a abordagem dada à eventual reinfecção contribuirá para a adoção de medidas padrão de combate ao novo coronavírus por autoridades de saúde e pelos sistemas público e privado de atendimento às vítimas.

Os hospitais Santa Maria e Einstein firmaram parceria antes de a pandemia se alastrar no País visando a agilização da divulgação do diagnóstico, permitindo rapidez no tratamento sempre com eficiência, segurança e humanização.

A paciente se recupera em casa, seguindo recomendações médicas. O estado é considerado estável. Ela retornou à instituição de saúde no dia 24 de agosto com sintomas gripais, tosse e cansaço. Uma vez confirmada a reinfecção, o tratamento será o mesmo adotado inicialmente. A Vigilância Epidemiológica acompanha o caso e enviou amostras para o Instituto Adolfo Lutz. É importante que os casos sejam investigados para que se entenda, cada vez mais, essa nova doença.