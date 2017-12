16 ônibus da Radial Transportes sofrem atos de vandalismo na região Norte de Suzano

Ao todo, 16 ônibus da Radial Transportes - de circulação municipal e intermunicipal - sofreram atos de vandalismo na região Norte de Suzano. A maior parte dos ataques aconteceu na rotatória da Avenida Francisco Marengo, no Dona Benta. Pelo menos, 13 veículos já voltaram a circular, porém, outros dois deverão passar por perícia. A Polícia Civil investiga se as depredações foram praticadas por algum grupo, ou teria sido feita por uma pessoa isolada.

Os ataques começaram no final da tarde desta quinta-feira (7). Num intervalo de cinco horas, das 17h45 até às 22 horas, a empresa registrou incidentes provocados por vândalos na região Norte suzanense. Em todos os casos, bolinhas de gude foram localizadas no interior do coletivo. A suspeita é que tenham sido lançadas por meio de algum dispositivo de impulsão.

A Radial emitiu nota sobre os incidentes. O texto frisa que no momento dos ataques, os ônibus transportavam passageiros. Nenhuma pessoa foi atingida ou teria sido lesionada por causa dos estilhaços dos vidros. Além disso, a empresa destacou que o primeiro Boletim de Ocorrência (B.O.) sobre a série de ataques foi registrado na noite de quinta.

As demais ocorrências serão comunicadas até o final da tarde desta sexta-feira (8), no 2º Distrito Policial (DP) do Boa Vista, região na qual aconteceu todos os atos de vandalismo. O texto também lamenta a situação e reforça que atos de vandalismo causam prejuízo ainda maior à população, principalmente por depender do transporte público.

"O vandalismo gera um ciclo vicioso onde a população perde sempre: tanto os usuários quanto os que trabalham no transporte público. Pela falta de segurança, danos psicológicos, pelo tempo que um ônibus sai de circulação para ser consertado, pelos custos que gera. Ônibus não são produtos de prateleira, qualquer dano obriga a retirada do carro o que pode prejudicar o cronograma de circulação. A Radial lamenta o incidente, se solidariza com seus funcionários e clientes e aguarda providências do poder público", destacou a nota.