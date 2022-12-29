GCM detém dupla após assalto no Centro de Suzano

A Guarda Civil Municipal (GCM) deteve nas proximidades da Rua General Francisco Glicério, no Centro de Suzano, dois indivíduos que teriam assaltado uma pessoa que passava pela via. Antes da chegada da equipe, os pedestres que presenciaram o crime já haviam cercado a dupla, um deles menor de idade. Próximo aos suspeitos havia um revólver falso, um relógio de pulso, chaves e um aparelho celular.

A denúncia do roubo aos agentes que faziam o patrulhamento por meio da operação “Natal Seguro”, que tem o objetivo de coibir esse tipo de crime, além de contribuir na solução dos delitos realizados em área de grande circulação em razão do comércio, foi feita por um segurança de uma loja de calçados que também presenciou o assalto, por volta das 22 horas. Ambos os suspeitos foram cercados pelos pedestres até a chegada dos guardas.

Questionados se haviam sido agredidos, os dois disseram que não, porém confessaram a prática de roubo. Eles foram levados para a Delegacia Central de Polícia para prestar depoimento e, na sequência, tiveram a prisão e a apreensão confirmadas pelo delegado de plantão. A vítima também foi identificada para que pudesse prestar depoimento e ter os pertences restituídos.

“Os agentes já estavam em patrulhamento pela região central quando foram informados sobre o crime e se deslocaram rapidamente para deter os dois suspeitos e garantir a integridade física deles, sem causar nenhum tipo de tumulto aos pedestres e comerciantes”, apontou o secretário interino de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva.