Homem é detido por prefeito após agredir mulher em bar de Itaquá

O prefeito de Itaquaquecetuba, Eduardo Boigues (PL), conteve um homem suspeito de agredir uma mulher na noite desta sexta-feira (6), em uma espetaria localizada na rua Piracicaba, na Vila Monte Belo. Após a intervenção, a Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada e encaminhou o suspeito à Delegacia de Itaquaquecetuba, onde a ocorrência foi registrada.
Segundo o relato divulgado pelo prefeito nas redes sociais, ele estava no estabelecimento, acompanhado de amigos e assessores, quando, por volta das 22h, presenciou o homem abordando uma mulher. Em seguida, o suspeito teria puxado a vítima pelo braço e a levado para fora do comércio.
Já na calçada, o homem segurou a mulher pelos cabelos e continuou a arrastá-la pela rua. Ao presenciar a situação, Boigues interveio e afastou o suspeito da vítima. Outras pessoas que estavam nas proximidades também participaram da contenção.
Na sequência, o prefeito acionou a GCM, que conduziu o homem à Delegacia de Itaquaquecetuba para o registro da ocorrência.
Em publicação nas redes sociais, Boigues comentou o episódio e afirmou que interveio ao presenciar a agressão. O prefeito também declarou que a cidade mantém uma política de tolerância zero contra a violência contra a mulher.
Medidas de proteção às mulheres
A Prefeitura de Itaquaquecetuba informou que a cidade conta com serviços e iniciativas voltados ao atendimento e à proteção de mulheres em situação de violência, entre eles a Ronda de Proteção à Mulher, a Casa da Mulher, a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e o Botão do Pânico.
A administração municipal também realiza campanhas educativas sobre prevenção e identificação de situações de violência contra a mulher.