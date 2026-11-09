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Polícia

Homem é detido por prefeito após agredir mulher em bar de Itaquá

Prefeito presenciou a agressão e conteve o suspeito até a chegada da GCM

09 novembro 2026 - 09h00 Por Yasmin Torres - da Reportagem local
Esse é o print de um vídeo das câmeras de segurança que registraram o momento da agressão. Confira o vídeo completo nas redes sociais do Diário de Suzano. Esse é o print de um vídeo das câmeras de segurança que registraram o momento da agressão. Confira o vídeo completo nas redes sociais do Diário de Suzano. - (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

O prefeito de Itaquaquecetuba, Eduardo Boigues (PL), conteve um homem suspeito de agredir uma mulher na noite desta sexta-feira (6), em uma espetaria localizada na rua Piracicaba, na Vila Monte Belo. Após a intervenção, a Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada e encaminhou o suspeito à Delegacia de Itaquaquecetuba, onde a ocorrência foi registrada.

Segundo o relato divulgado pelo prefeito nas redes sociais, ele estava no estabelecimento, acompanhado de amigos e assessores, quando, por volta das 22h, presenciou o homem abordando uma mulher. Em seguida, o suspeito teria puxado a vítima pelo braço e a levado para fora do comércio.

Já na calçada, o homem segurou a mulher pelos cabelos e continuou a arrastá-la pela rua. Ao presenciar a situação, Boigues interveio e afastou o suspeito da vítima. Outras pessoas que estavam nas proximidades também participaram da contenção.

Na sequência, o prefeito acionou a GCM, que conduziu o homem à Delegacia de Itaquaquecetuba para o registro da ocorrência.

Em publicação nas redes sociais, Boigues comentou o episódio e afirmou que interveio ao presenciar a agressão. O prefeito também declarou que a cidade mantém uma política de tolerância zero contra a violência contra a mulher.

Medidas de proteção às mulheres

A Prefeitura de Itaquaquecetuba informou que a cidade conta com serviços e iniciativas voltados ao atendimento e à proteção de mulheres em situação de violência, entre eles a Ronda de Proteção à Mulher, a Casa da Mulher, a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e o Botão do Pânico.

A administração municipal também realiza campanhas educativas sobre prevenção e identificação de situações de violência contra a mulher.

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