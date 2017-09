2.660 maços de cigarros contrabandeados são apreendidos por PRF em Santa Isabel

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, no início da tarde desta terça-feira (19), 2.660 maços de cigarros da marca “Eight”, em um veículo conduzido por um homem, de 49 anos, na Rodovia Presidente Dutra (SP-60), no trecho de Santa Isabel. De acordo com a polícia, a origem do produto é do Paraguai.

Por volta das 18h30, durante fiscalização de combate ao crime no quilômetro 182 da rodovia, os policiais deram sinal de parada ao veículo. Na revista dentro do carro, foram encontrados cinco caixas de cigarros e outros pacotes avulsos.

Questionado a respeito dos produtos, o homem alegou ter comprado as mercadorias em São Paulo e as revenderia em São José dos Campos para comerciantes da região. Ele ainda disse ter ciência da origem estrangeira e ilegal dos cigarros.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia (DP) Civil de Santa Isabel.