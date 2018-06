314 porções de drogas são apreendidas durante feriado

A Polícia Militar (PM) apreendeu ao menos 314 porções de drogas durante o feriado de Corpus Christi, celebrado na quinta-feira (31). A ação do tráfico foi inibida durante patrulhamento em localidades de Itaquaquecetuba e mediante denúncia em Suzano.

No município de Itaquá, a ocorrência foi na Rua Paraíso, onde os agentes se depararam com um indivíduo que ameaçou correr ao perceber a presença da polícia. Com ele foram encontradas 14 porções de maconha, 15 de cocaína e 39 de crack.

Já em Suzano, um cerco foi formado na Estrada Avelino Mariano Pena, na Vila Fátima, após denúncias e reclamações do tráfico. A localidade fica próxima à linha do trem e à Escola Estadual (E.E) Chojiro Segawa. Um homem, de 33 anos, foi preso com uma sacola nas calças. O embrulho continha 119 eppendorfs de crack, 78 envelopes de cocaína e 49 porções de maconha. Além de um celular e R$ 110.