653 pessoas são abordadas e 336 caminhões de carga vistoriados em megaoperação

Ao todo, 653 pessoas abordadas e 336 veículos de carga vistoriados. Este é o balanço da Polícia Militar (PM) durante a megaoperação realizada pelas forças de segurança no Alto Tietê. A ação foi denominada “Força Integrada”. Isto por causa de ter a participação das polícias Civil, Militar, Rodoviária, Federal, Guardas Civis Municipais (GCMs) e as Secretarias de Postura. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira (15) pelo Comando de Policiamento de Área Metropolitana Doze (CPAM-12).

Durante a operação, foram vistoriados 84 veículos, 45 motocicletas. Destes, dois carros foram recolhidos ao Pátio por causa de documento irregular. Além disso, os policiais que participaram da ação emitiram 48 autuações de trânsito. Apesar do resultado, a polícia não divulgou se houve a prisão de criminosos.

As atividades policiais foram realizadas em três cidades da região. São elas: Suzano, Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes. A ação teve como foco principal a redução aos índices de roubos de carga no Alto Tietê. Esta mesma operação foi realizada na Região Metropolitana de São Paulo.

A ação contou com a participação de policiais militares dos três batalhões 17º, 32º e 35º (BPM/M).