A pedido da PF, nigeriano é preso por tráfico internacional em Itaquá

Um nigeriano foi preso,nessa segunda-feira (28), pela Polícia Militar por tráfico internacional de drogas. Ele estava em uma residência alugada na Vila Virgínia, em Itaquaquecetuba. A ação é resultado de um pedido realizado pela Polícia Federal. O teor da investigação, a qual o estrangeiro é alvo, não foi divulgado.

Segundo o comando do 35º BPM/M, policiais receberam solicitação da PF para verificar um possível alvo de tráfico internacional, que estaria escondido no município. Com base nas informações disponibilizadas, os policiais foram até um imóvel, localizado na Avenida Vereador João Fernandes da Silva.

No local, a locatária permitiu que entrassem para verificar. Foi então que, durante buscas, os policiais encontraram no guarda roupas 172 cápsulas de cocaína, além de três mil e vinte Nairas Nigerianas (modela do País). O nigeriano preso foi encaminhado à sede da PF, na Lapa, em São Paulo.

A investigação que resultou na prisão deve ter outros desdobramentos, segundo antecipou a PF.