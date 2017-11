A poucos metros de Delegacia, posto de combustível é roubado e bandidos são presos

Duas pessoas foram presas após participar do roubo a um posto de combustível em Ferraz de Vasconcelos. Um terceiro suspeito do crime está foragido. A hipótese da polícia é de que o foragido era o criminoso responsável por ameaçar o frentista do estabelecimento. Filmagens de câmeras de monitoramento do local serão cedidas à Polícia Civil para auxiliar nas investigações.

A prisão dos suspeitos ocorreu na terça-feira (21). Eles foram encontrados na Rua Ricardo Samuel de Araújo, no Jardim Figueiredo. A via é próxima ao posto de combustível roubado, localizado na Avenida Governador Jânio Quadros. De acordo com a Polícia Militar (PM), a dupla não resistiu à abordagem. Nada de ilícito, como os objetos do frentista, ou arma, foi localizado. Os PMs, porém, encontraram a quantia de R$ 81.

A dupla não soube explicar a origem deste dinheiro. Ainda segundo a PM, a vítima foi levada até o local da abordagem da dupla. Ele reconheceu os como co-autores do roubo. Quanto a declaração do frentista, os suspeitos negaram ter cometido o crime.

Ainda segundo a polícia, o posto de combustível fica a poucos metros da Delegacia.