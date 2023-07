Abordagem termina com policiais atacados e três presos em Suzano

Uma abordagem policial terminou com um policial socorrido e três pessoas detidas em Suzano. O caso aconteceu no fim da manhã desta sexta-feira (7), na Rua Jandir Juvêncio Mesquita, na região do Raffo.

Segundo as informações da Polícia Militar, tudo começou quando a equipe recebeu uma informação e foi averiguar um veículo que havia sido roubado dias antes.

No local, segundo a Polícia Militar, uma das pessoas estava “totalmente transtornada” e entrou em luta corporal com a equipe. No momento em que tentava controlar a situação, um dos policiais passou mal e precisou ser socorrido para o Pronto-Socorro Municipal.

O helicóptero Águia da Polícia Militar chegou a ser acionado, mas o socorro foi feito por terra pela equipe de guardas municipais. De acordo com a Polícia, o militar foi atendido e está em estado estável. Ele sofreu escoriações no rosto e no braço por conta das agressões. Inclusive, chegou a receber mordidas.

Dois homens e uma mulher foram presos e levados para a Delegacia Central de Polícia de Suzano. Policiais envolvidos na ocorrência e os suspeitos estão sendo ouvidos e um Boletim de Ocorrência está sendo registrado.

Em nota, a Prefeitura de Suzano informou que a Guarda Civil Municipal (GCM) auxiliou a Polícia Militar sobre a localização de veículo roubado dentro de uma residência no Tabamarajoara. Disse também que uma equipe do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) que estava nas proximidades do bairro foi acionada e se deslocou até lá.

As informações iniciais davam conta de que dois policiais militares haviam sido atacados por um indivíduo suspeito e entraram em luta corporal. Após chegarem ao local, os guardas se depararam com os dois agentes da Polícia Militar feridos.

Os agentes, então, fizeram os primeiros atendimentos e os encaminharam na viatura até o Pronto-Socorro Municipal (PS).

Diante disso, segundo a Prefeitura, a equipe médica da unidade estabilizou o estado de saúde de um dos agentes, que havia sido ferido na cabeça, e a Polícia Militar acionou o helicóptero Águia para fazer a remoção até um hospital na cidade de São Paulo. O outro policial segue em atendimento no Pronto-Socorro e seu estado clínico é estável.