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Jornal Diário de Suzano - 15/03/2026
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Polícia

Ação conjunta da GCM resulta na prisão de dois suspeitos por roubo de motocicletas em Mogi

Operação com a Polícia Militar recuperou duas motocicletas na região central de Mogi das Cruzes

16 março 2026 - 17h25Por de Mogi
GCM de Mogi participou de ação com a Polícia MilitarGCM de Mogi participou de ação com a Polícia Militar - (Foto: Divulgação/PMMC)

Uma ação conjunta da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Polícia Militar resultou na prisão de dois homens suspeitos de roubo de uma motocicleta nas imediações da Rua Coronel Cardoso de Siqueira, na região central da cidade. A ocorrência foi registrada no último sábado (14).

Durante patrulhamento, a GCM localizou e abordou um dos suspeitos, que estava armado com um revólver calibre 32. O segundo suspeito foi capturado por equipes das Polícia Militar.

A motocicleta roubada foi encontrada em uma área de matagal próximo ao Jardim Nova União. No mesmo local, uma segunda moto, possivelmente roubada anteriormente pela dupla, também foi localizada.

A operação contou com apoio do helicóptero Águia, da Polícia Militar. A ocorrência foi encaminhada à Central de Flagrantes da Polícia Civil de Mogi das Cruzes, onde o caso foi registrado como roubo. Um dos suspeitos possui antecedentes criminais por roubo e era procurado pela Justiça.