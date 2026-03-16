Ação conjunta da GCM resulta na prisão de dois suspeitos por roubo de motocicletas em Mogi

Uma ação conjunta da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Polícia Militar resultou na prisão de dois homens suspeitos de roubo de uma motocicleta nas imediações da Rua Coronel Cardoso de Siqueira, na região central da cidade. A ocorrência foi registrada no último sábado (14).

Durante patrulhamento, a GCM localizou e abordou um dos suspeitos, que estava armado com um revólver calibre 32. O segundo suspeito foi capturado por equipes das Polícia Militar.

A motocicleta roubada foi encontrada em uma área de matagal próximo ao Jardim Nova União. No mesmo local, uma segunda moto, possivelmente roubada anteriormente pela dupla, também foi localizada.

A operação contou com apoio do helicóptero Águia, da Polícia Militar. A ocorrência foi encaminhada à Central de Flagrantes da Polícia Civil de Mogi das Cruzes, onde o caso foi registrado como roubo. Um dos suspeitos possui antecedentes criminais por roubo e era procurado pela Justiça.