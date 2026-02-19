Ação conjunta da Prefeitura e Polícia Civil fecha concessionária irregular no Mogi Moderno

Uma ação conjunta entre o Departamento de Fiscalização de Posturas da Secretaria Municipal de Segurança, a Guarda Civil Municipal e a Polícia Civil paralisou, na manhã desta quinta-feira (19/02), as atividades uma concessionária que atuava ilegalmente na rua Doutor Deodato Wertheimer, no Mogi Moderno. O estabelecimento não possuía licenciamento para funcionar e, segundo a investigação da Polícia Civil, estaria envolvida em um esquema de golpes a consumidores.

Os responsáveis foram encaminhados ao 1º Distrito Policial para a elaboração de boletim de ocorrência e adoção de providências judiciais sobre o caso. Administrativamente, eles foram autuados em R$980,08 por falta de alvará de funcionamento.

De acordo com o auto de autuação, os responsáveis pelo local também não apresentaram o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) nem o Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros (CLCB), documentos necessários para o funcionamento do estabelecimento.

“O trabalho conjunto entre a Prefeitura de Mogi das Cruzes e as Polícias Civil e Militar vem sendo intensificado e ampliado desde o ano passado, trazendo benefícios para a segurança da população e para a diminuição constante dos índices criminais na cidade”, destacou o secretário municipal de Segurança, Gilberto Ito.

A investigação realizada pela Polícia Civil indica que a concessionária fechada nesta quinta-feira seria parte de um esquema que vem atuando em diversas cidades. A ação consiste em abrir um CNPJ, aplicar golpes e, após denúncias ou fiscalização, fechar a loja e abrir outro CNPJ em outra cidade.

Para acionamento dos órgão da Secretaria Municipal de Segurança em casos de urgência e emergência, a população pode entrar em contato pelo telefone 153, do Centro de Operações Integradas (COI), que atende 24 horas por dia.