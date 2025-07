Ação da GCM e PM fecha quatro comércios irregulares em Suzano

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria de Segurança Cidadã, realizou na noite da última sexta-feira (04/07) a Operação Cidade e Ordem, em mais uma grande ação conjunta que mobilizou 31 agentes municipais. O trabalho, que fechou quatro estabelecimentos por irregularidades, teve como objetivo principal reforçar a sensação de segurança, coibir a perturbação do sossego e garantir o cumprimento das normas sanitárias e de funcionamento em locais comerciais da região norte da cidade.

A operação começou às 22 horas, com concentração na sede da 4ª Companhia do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M). Foram definidos cinco pontos estratégicos de fiscalização, escolhidos com base em reclamações recebidas pela Central de Segurança (Cecom) e pela Ouvidoria Municipal. As equipes foram compostas por agentes da Guarda Civil Municipal (GCM), do Setor de Fiscalização de Posturas, da Vigilância Sanitária, do Departamento de Trânsito da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana e da Polícia Militar, incluindo equipes da Força Tática e da Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam)

Na rua Tadeu Juliano Kowalski, no bairro Cidade Boa Vista, um bar e mercearia foi autuado por descumprimento da lei antifumo e notificado a paralisar as atividades por falta de documentação, além de ter pacotes de cigarros importados apreendidos. Já na rua Edmílson Rodrigues Marcelino, no bairro Cidade Miguel Badra, um estabelecimento que funcionava como balada foi interditado por 48 horas pela Vigilância Sanitária por descumprimento da lei antifumo e notificado para regularização do horário de funcionamento.

Houve também apreensão de narguilés e autuação por perturbação do sossego. Na avenida Miguel Badra, um estabelecimento visitado pelas equipes encontrava-se fechado no momento da vistoria, mas na rua do Progresso, dois bares foram autuados - ambos por descumprimento do horário de funcionamento permitido.

Durante toda a operação, foram feitas 117 autuações por infrações de trânsito, 30 abordagens a pessoas, vistoria em sete motocicletas e três carros, duas apreensões de objetos e sete autuações por irregularidades comerciais, além de duas notificações diversas.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a importância do trabalho integrado. “A Operação Cidade e Ordem é mais uma demonstração do compromisso da gestão em garantir tranquilidade e segurança para nossos moradores”, afirmou.