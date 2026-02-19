Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Ação dupla da PM apreende 1,5 kg de drogas em Suzano

Ambos suspeitos tentaram se livrar das drogas arremessando as bolsas em casas próximas

19 fevereiro 2026 - 10h01Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Ação dupla da PM apreende 1,5 kg de drogas em SuzanoAção dupla da PM apreende 1,5 kg de drogas em Suzano - (Foto: Divulgação)

A Polícia Militar apreendeu, entre esta quarta-feira (18) e quinta-feira (19), 1,5 quilo de drogas em Suzano. As equipes realizaram duas ações distintas e conseguiram prender um dos suspeitos por tráfico.

A primeira abordagem aconteceu por volta das 17h, na Rua Lina da Silva, no bairro Jardim Leblon. Policiais das Rondas Ostensivas com Apoio de Motos (Rocam) decidiram abordar três indivíduos que estavam em uma praça. Um deles, de 39 anos, arremessou uma sacola em uma residência próxima enquanto a equipe se aproximava. Durante a abordagem, os outros dois afirmaram que estavam no local para comprar drogas.

Os militares recolheram a sacola arremessada e, dentro dela, encontraram 72 porções de entorpecentes fracionadas para venda. A ocorrência foi registrada no distrito policial, onde o suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e permaneceu preso. Os outros dois abordados também foram conduzidos ao distrito policial, ouvidos na condição de testemunhas e depois liberados.

Já a segunda ocorrência foi registrada por volta da 1h, enquanto uma equipe patrulhava a Estrada do Areião, no Jardim Maitê. Um suspeito, ao avistar a viatura, correu para uma viela, arremessou a mochila que carregava em uma residência e não foi mais localizado.

Os policiais recolheram a mochila, que continha mais de mil porções de entorpecentes diversos fracionados para venda, incluindo maconha, cocaína, crack e haxixe. As drogas foram apreendidas no distrito policial de Suzano.

