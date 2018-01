Ação em conjunto entre batalhões resulta na prisão de dois suspeitos de roubo a carga

Atualizado às 21h40

Uma ação em conjunto entre o 32º e 35º Batalhão da Polícia Militar (BPM/M) resultou na prisão de dois suspeitos de roubo nesta quinta-feira (4), nas cidades de Itaquaquecetuba e Ferraz de Vasconcelos. Segundo a polícia, os detidos mantiveram o motorista de uma van refém durante roubo a carga de parafusos.

O caso se iniciou no início da manhã, quando os bandidos bloquearam a van que a vítima dirigia, na Rodovia Presidente Dutra (SP-60), em Guarulhos. O motorista foi obrigado a entrar num GM Prisma. Ele foi mantido refém pelos criminosos.

Crime descoberto

O roubo ao furgão foi descoberto, depois que a empresa tentou contato com o motorista. Isto por causa da mudança no itinerário de entrega. A informação sobre o possível crime foi repassada para a polícia. Os PMs do 32º batalhão encontraram uma van semelhante. As placas eram diferentes, mas, os policiais descobriram que era a roubada. Neste caso, o suspeito disse que tinha a "missão" de levar o furgão até Poá. Lá, ele receberia a quantia de R$ 300 pelo serviço.

O suspeito foi levado à delegacia de Ferraz.

Itaquá

Quase no mesmo instante da prisão em Ferraz, a polícia de Itaquá localizou o carro que teria sido usado para fechar o motorista do furgão. Uma perseguição iniciou, na Estrada São Bento, e se estendeu por um quilômetro. No percurso, um suspeito conseguiu fugir, depois de pular do carro. O motorista, no entanto, foi detido. A vítima reconheceu ambos suspeitos presos.

Pulou do carro

Segundo a polícia, o motorista do furgão foi encontrado na Avenida Turmalinas. Em depoimento, a vítima disse ter ficado por mais de uma hora sob ameaças dos bandidos. Ele, inclusive, falou que a fugiu do cárcere, depois de observar descuido dos bandidos.