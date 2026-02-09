Acidente com ciclista interdita parte da Baruel, em Suzano

Um ciclista de 31 anos enroscou sua bicicleta na lateral de um ônibus intermunicipal e caiu na Rua Baruel, em Suzano, por volta das 10h desta segunda-feira (9). O local do acidente, em frete ao Tenda Atacado, teve uma de suas faixas parcialmente bloqueadas, por cerca de 25 minutos, pois o homem continuou deitado na via até o socorro chegar.

Segundo os agentes da Polícia Militar que estavam no local, será registrado um boletim de ocorrência e o motorista do ônibus será liberado para voltar a prestar serviço público. O homem relatou sentir dores no quadril e no cotovelo e foi encaminhado ao hospital.