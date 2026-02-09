Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Acidente com ciclista interdita parte da Baruel, em Suzano

Trânsito durou cerca de 25 minutos no local do acidente até a via ser liberada por completo

09 fevereiro 2026 - 11h00Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Acidente com ciclista interdita parte da Baruel, em SuzanoAcidente com ciclista interdita parte da Baruel, em Suzano - (Foto: Yasmin Torres / DS)

Um ciclista de 31 anos enroscou sua bicicleta na lateral de um ônibus intermunicipal e caiu na Rua Baruel, em Suzano, por volta das 10h desta segunda-feira (9). O local do acidente, em frete ao Tenda Atacado, teve uma de suas faixas parcialmente bloqueadas, por cerca de 25 minutos, pois o homem continuou deitado na via até o socorro chegar.

Segundo os agentes da Polícia Militar que estavam no local, será registrado um boletim de ocorrência e o motorista do ônibus será liberado para voltar a prestar serviço público. O homem relatou sentir dores no quadril e no cotovelo e foi encaminhado ao hospital.

