Acidente deixa dois feridos e trânsito lento em Mogi

Uma colisão entre três carros na Avenida Francisco Rodrigues Filho, em Mogi das Cruzes, deixou dois feridos e trânsito lento na manhã desta segunda-feira (24). Acidente aconteceu na altura do encontro com a avenida Antônio de Almeida, na Vila Nova Mogilar.

De acordo com as informações de um dos condutores, um veículo trafegava pela avenida Antônio de Almeida e buscava acessar a avenida Francisco Rodrigues Filho sentido Cezar de Souza quando foi atingido por outro veículo, que trafegava pela avenida Francisco Rodrigues Filho sentido Cezar. Com o impacto, um dos automóveis invadiu a pista contrária da avenida Francisco Rodrigues Filho e atingiu um terceiro automóvel.

Um motorista e um passageiro ficaram feridos e foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo a Prefeitura de Mogi, agentes municipais de trânsito foram encaminhados ao local para orientar motoristas. No entanto, o trânsito na avenida Francisco Rodrigues Filho, que já recebia grande fluxo de veículos devido ao horário de pico, ficou lento durante a manhã.

Os veículos foram retirados por volta das 8h30, quando todos os procedimentos policiais foram realizados.