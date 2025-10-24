Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 24 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 24/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Acidente deixa dois feridos e trânsito lento em Mogi

Três carros se envolveram em uma colisão

24 outubro 2025 - 10h43Por Da Reportagem Local
- (Foto: Reprodução/Redes Sociais )

Uma colisão entre três carros na Avenida Francisco Rodrigues Filho, em Mogi das Cruzes, deixou dois feridos e trânsito lento na manhã desta segunda-feira (24). Acidente aconteceu na altura do encontro com a avenida Antônio de Almeida, na Vila Nova Mogilar.

De acordo com as informações de um dos condutores, um veículo trafegava pela avenida Antônio de Almeida e buscava acessar a avenida Francisco Rodrigues Filho sentido Cezar de Souza quando foi atingido por outro veículo, que trafegava pela avenida Francisco Rodrigues Filho sentido Cezar. Com o impacto, um dos automóveis invadiu a pista contrária da avenida Francisco Rodrigues Filho e atingiu um terceiro automóvel.

Um motorista e um passageiro ficaram feridos e foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo a Prefeitura de Mogi, agentes municipais de trânsito foram encaminhados ao local para orientar motoristas. No entanto, o trânsito na avenida Francisco Rodrigues Filho, que já recebia grande fluxo de veículos devido ao horário de pico, ficou lento durante a manhã.

Os veículos foram retirados por volta das 8h30, quando todos os procedimentos policiais foram realizados.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foragido por envolvimento em roubo milionário de botox é preso em Itaquá
Polícia

Foragido por envolvimento em roubo milionário de botox é preso em Itaquá

Homem suspeito de agredir idoso em terminal de ônibus de Mogi é preso
Polícia

Homem suspeito de agredir idoso em terminal de ônibus de Mogi é preso

Homem é preso por tráfico de drogas em Itaquá; entorpecentes eram entregues por delivery
Polícia

Homem é preso por tráfico de drogas em Itaquá; entorpecentes eram entregues por delivery

Roda se solta de carro e fere motociclista em viaduto de Suzano
Acidente

Roda se solta de carro e fere motociclista em viaduto de Suzano

GCM flagra tentativa de descarte irregular de entulho no Miguel Badra
Polícia

GCM flagra tentativa de descarte irregular de entulho no Miguel Badra

GCM de Mogi localiza quase 700 porções em drogas
Polícia

GCM de Mogi localiza quase 700 porções em drogas