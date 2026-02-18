Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Acidente deixa dois feridos na Mogi-Bertioga

No local, o motorista de um dos carros se recusou a realizar o teste do bafômetro quando solicitado

18 fevereiro 2026 - 10h05Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Acidente deixa dois feridos na Mogi-Bertioga - (Foto: Reprodução / juliopmrv)

Um acidente deixou duas pessoas levemente feridas na noite desta terça-feira (17), na rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-098), conhecida como Mogi-Bertioga, em Biritiba-Mirim. Segundo a Concessionária Novo Litoral (CNL), responsável pela via, as faixas 1 e 2 chegaram a ser interditadas e foi realizada a Operação Faixa Reversível no trecho. 

A ocorrência foi atendida pela equipe da CNL com o apoio da Polícia Militar Rodoviária, na altura do quilômetro 71,5, sentido Mogi das Cruzes. No local, o motorista de um dos carros se recusou a realizar o teste do bafômetro quando solicitado e foi autuado. 

Ambas as vítimas foram encaminhadas à Santa Casa de Mogi das Cruzes e os dois veículos envolvidos no acidente foram retirados da rodovia por guinchos. A via foi liberada às 20h40 e, até o fechamento desta matéria, o trânsito segue normalmente.

