Acidente entre caminhão e charrete deixa dois mortos em Mogi

Um acidente entre caminhão e charrete deixou dois homens mortos na Avenida das Orquídeas, em Mogi das Cruzes. O cavalo, que levava as duas vítimas fatais, também morreu no local. O caso foi registrado no sábado (14).

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), por volta das 20h35, o caminhoneiro trafegava pela via, sentido Brás Cubas, quando avistou as vítimas a 50 metros de distância. Ele tentou frear o veículo, mas não deu tempo e atingiu a charrete. Segundo o caminhoneiro, a falta de iluminação e a presença de outros automóveis na via o atrapalharam no momento de parar o caminhão. As vítimas morreram no local. Além disso, o cavalo que levava a charrete também morreu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros estiveram no local.