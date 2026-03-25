Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 25 de março de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 25/03/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Acidente entre caminhão e moto deixa vítima com fratura exposta em Suzano

Segundo informações iniciais, o caminhoneiro não teria percebido a presença do pedestre devido a um ponto cego

25 março 2026 - 14h09Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
A motocicleta já foi retirada do local e a vítima foi socorrida pelo SamuA motocicleta já foi retirada do local e a vítima foi socorrida pelo Samu - (Foto: Imagens cedidas ao DS)

Um acidente envolvendo um caminhão e uma motocicleta deixou uma vítima com fratura exposta nesta quarta-feira (25), na rua Major Pinheiro Fróes, sob o viaduto Ryu Mizuno, o “Viaduto Velho”, em Suzano. 

Segundo informações iniciais, o caminhoneiro não teria percebido a presença do motociclista devido a um ponto cego. 

A motocicleta já foi retirada do local e a vítima foi socorrida pelo Samu. Também foram acionados bombeiros e Polícia Militar. 

O DS entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública, mas ainda não teve retorno.