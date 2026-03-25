Acidente entre caminhão e moto deixa vítima com fratura exposta em Suzano

Um acidente envolvendo um caminhão e uma motocicleta deixou uma vítima com fratura exposta nesta quarta-feira (25), na rua Major Pinheiro Fróes, sob o viaduto Ryu Mizuno, o “Viaduto Velho”, em Suzano.

Segundo informações iniciais, o caminhoneiro não teria percebido a presença do motociclista devido a um ponto cego.

A motocicleta já foi retirada do local e a vítima foi socorrida pelo Samu. Também foram acionados bombeiros e Polícia Militar.

O DS entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública, mas ainda não teve retorno.