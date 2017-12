Acidente entre caminhões bloqueia Rodovia Ayrton Senna, em Itaquá

Um acidente envolvendo caminhões interditou parcialmente a Rodovia Ayrton Senna (SP-70), no trecho de Itaquaquecetuba. A colisão ocorreu na manhã desta terça-feira (12). Não houve registro de vítimas. Segundo a Ecopistas – concessionária que administra o trecho-, a batida causou congestionamento de, ao menos, um quilômetro, entre do km 42 ao 41, no sentido São Paulo.

O acidente aconteceu por volta das 8h40. A Ecopistas disse que equipes foram ao local para controlar o tráfego de veículos, assim evitando novas colisões decorrentes a curiosidade dos motoristas.

Uma das faixas da rodovia precisou ser bloqueada. Houve congestionamento de um quilômetro na via. À reportagem, a acessória da Ecopistas disse que, mesmo apesar de um acidente entre dois caminhões, não houve registro de feridos.

Pelo site da empresa, a concessionária informou que a pista foi liberada, às 11 horas, e o tráfego flui bem no local.