Acidente entre carro e moto deixa uma pessoa morta em Suzano

Um acidente, na madrugada desta segunda-feira (30), envolvendo uma moto e um carro deixou uma vítima fatal na Avenida Brasil, Jardim Monte Cristo, em Suzano. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motociclista acabou embaixo do carro depois da colisão e foi socorrido ao Hospital e Maternidade de Suzano ainda com vida, mas não resistiu.

A ocorrência aconteceu por volta das 5h30 da manhã, mas ainda não se sabe as circunstâncias do acidente. O motorista do carro foi submetido ao teste do etilômetro, realizado às 7h54 junto à base da Polícia Militar Rodoviária de Suzano, que deu resultado negativo para ingestão de álcool.