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Jornal Diário de Suzano - 29/03/2026
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Polícia

Acidente entre carro e moto deixa uma pessoa morta em Suzano

Motociclista foi socorrido ao Hospital e Maternidade de Suzano ainda com vida, mas não resistiu

30 março 2026 - 12h36Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
O acidente foi na Avenida Brasil, Jardim Monte Cristo, em SuzanoO acidente foi na Avenida Brasil, Jardim Monte Cristo, em Suzano - (Foto: Google Street View)

Um acidente, na madrugada desta segunda-feira (30), envolvendo uma moto e um carro deixou uma vítima fatal na Avenida Brasil, Jardim Monte Cristo, em Suzano. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motociclista acabou embaixo do carro depois da colisão e foi socorrido ao Hospital e Maternidade de Suzano ainda com vida, mas não resistiu.

A ocorrência aconteceu por volta das 5h30 da manhã, mas ainda não se sabe as circunstâncias do acidente. O motorista do carro foi submetido ao teste do etilômetro, realizado às 7h54 junto à base da Polícia Militar Rodoviária de Suzano, que deu resultado negativo para ingestão de álcool.

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