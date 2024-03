Acidente entre dois ônibus fere nove passageiros na Mogi-Salesópolis

Nove passageiros ficaram feridos após batida entre dois ônibus. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (11), na Mogi-Salesópolis, em frente à Escola Estadual Doutor Sentaro Takaoka, no bairro Cocuera, em Mogi das Cruzes.



Segundo informações dos bombeiros, um ônibus fretado atingiu outro intermunicipal da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU). Na colisão foram identificadas nove vítimas com ferimentos leves. Elas foram socorridas no local pelos bombeiros e pelo Samu.



Os cabos de energia do local foram danificados, foi acionado a empresa de energia EDP para fazer o desligamento da energia do local.

Em nota oficial, a Transportadora Turística Natal disse que está cooperando com as investigações, lamenta o ocorrido e se solidariza com as vítimas