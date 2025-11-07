Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Acidente entre dois veículos deixa sete feridos e causa lentidão no Centro de Mogi

Ocorrência foi registrada por volta das 4h30

07 novembro 2025 - 10h41Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
Acidente aconteceu no cruzamento das ruas Doutor Correa e Coronel Souza FrancoAcidente aconteceu no cruzamento das ruas Doutor Correa e Coronel Souza Franco - (Foto: Divulgação/PMMC)

Um acidente entre dois veículos no cruzamento das ruas Doutor Correa e Coronel Souza Franco, na região central de Mogi das Cruzes, deixou sete pessoas feridas na madrugada desta sexta-feira (7). A ocorrência foi registrada por volta das 4h30, segundo informações da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito.

Por conta do acidente, a rua Doutor Correa precisou ser interditada na altura do Largo do Carmo. O tráfego de veículos vindos da praça Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira e da rua Senador Dantas foi desviado pela rua Otto Unger, o que gerou pontos de lentidão na região central, especialmente no corredor da rua Ipiranga.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu sete vítimas, encaminhadas ao Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo e à Santa Casa de Misericórdia. O estado de saúde delas ainda não foi informado.

Após a realização da perícia pela Polícia Civil, o trabalho de remoção dos veículos e liberação da via foi iniciado por volta das 8h. A ocorrência também contou com o apoio da Guarda Civil Municipal.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), um dos condutores não possuía habilitação. 

O caso foi registrado como lesão corporal na direção de veículo automotor na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes. 

Matéria em atualização. 

