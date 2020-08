Acidente entre ônibus e carreta deixa nove feridos em Suzano; polícia investiga o caso

A Polícia Civil investiga o acidente envolvendo um ônibus e uma carreta, que deixou nove passageiros feridos em Suzano. A polícia suspeita que o motorista do ônibus perdeu o controle do veículo. O caso foi registrado na noite de quinta-feira (20).

Segundo agentes do Corpo de Bombeiros, o ônibus bateu na traseira do caminhão na Rua Doutor Prudente de Moraes (SP-66), próximo a uma padaria do Jardim Natal. Nove passageiros ficaram feridos - escoriações - e foram levados para um hospital da cidade.

No local, a polícia pediu para o motorista do ônibus fazer o teste do etilômetro. No entanto, ele recusou e teve a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) apreendida.

O caso será investigado.