Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 12 de dezembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 12/12/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Acidente entre três carros deixa nove feridos em Mogi

Acidente aconteceu na estrada da Pedreira; pista precisou ser interditada

12 dezembro 2025 - 14h45Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
- (Foto: Regiane Bento/Arquivo DS)

Um acidente envolvendo três veículos deixou nove pessoas feridas na manhã desta sexta-feira (12), na estrada da Pedreira, em Mogi das Cruzes. Três pessoas precisaram ser hospitalizadas.

Segundo a polícia, um dos carros foi desviar de outro veículo que estava estacionado no acostamento, momento em que um carro no sentido contrário da via tentou desviar de um animal e colidiu contra o veículo, que, com impacto, atingiu outro carro.

Segundo a Prefeitura de Mogi, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado. No local, sete homens, uma mulher e uma criança foram socorridos.

Três vítimas foram encaminhadas à Santa Casa de Mogi e os demais foram atendidos no local com ferimentos leves.

Uma faixa da via precisou ser interditada e agentes da Secretaria de Mobilidade e Trânsito fizeram o sistema “pare e siga”. A pista foi totalmente liberada por volta das 10 horas.

Deixe seu Comentário

Leia Também

PM localiza 'casa bomba' com mais de 5,2 mil porções de drogas em Itaquá
Polícia

PM localiza 'casa bomba' com mais de 5,2 mil porções de drogas em Itaquá

Quatro pessoas são hospitalizadas após ataque de abelhas em Suzano
Polícia

Quatro pessoas são hospitalizadas após ataque de abelhas em Suzano

Suspeito de agredir e ameaçar ex-companheira é preso em Suzano
Polícia

Suspeito de agredir e ameaçar ex-companheira é preso em Suzano

Motociclista morre após colidir contra carro em Mogi
Polícia

Motociclista morre após colidir contra carro em Mogi

Smart Mogi identifica mais um procurado com cinco mandados de prisão
Polícia

Smart Mogi identifica mais um procurado com cinco mandados de prisão

Dupla é presa e 'refinaria' de drogas descoberta em Mogi; 7 kg de entorpecentes são apreendidos
Polícia

Dupla é presa e 'refinaria' de drogas descoberta em Mogi; 7 kg de entorpecentes são apreendidos