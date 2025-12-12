Acidente entre três carros deixa nove feridos em Mogi

Um acidente envolvendo três veículos deixou nove pessoas feridas na manhã desta sexta-feira (12), na estrada da Pedreira, em Mogi das Cruzes. Três pessoas precisaram ser hospitalizadas.

Segundo a polícia, um dos carros foi desviar de outro veículo que estava estacionado no acostamento, momento em que um carro no sentido contrário da via tentou desviar de um animal e colidiu contra o veículo, que, com impacto, atingiu outro carro.

Segundo a Prefeitura de Mogi, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado. No local, sete homens, uma mulher e uma criança foram socorridos.

Três vítimas foram encaminhadas à Santa Casa de Mogi e os demais foram atendidos no local com ferimentos leves.

Uma faixa da via precisou ser interditada e agentes da Secretaria de Mobilidade e Trânsito fizeram o sistema “pare e siga”. A pista foi totalmente liberada por volta das 10 horas.