Jornal Diário de Suzano - 18/01/2026
Acidente entre três veículos deixa cinco feridos na Mogi-Salesópolis

Três pessoas foram levadas ao hospital

19 janeiro 2026 - 11h17Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
Um acidente na Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura (SP-088), a Mogi-Salesópolis, em Salesópolis, deixou cinco pessoas feridas na noite do último sábado (17). O acidente aconteceu no quilômetro 82, por volta das 20h50.

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP), o acidente envolveu três veículos, nos dois sentidos da via, e interditou o acostamento. Dois guinchos da Unidade Básica de Atendimento (UBA) do DER foram enviados ao local para prestar assistência.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender à ocorrência. Três vítimas foram encaminhadas ao Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo. Outras duas foram atendidas e liberadas no local.