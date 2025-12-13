Acidente entre três veículos deixa feridos na Mogi-Guararema

Um acidente envolvendo três veículos deixou pelo menos três pessoas feridas na tarde deste sábado (13), na Rodovia Mogi-Guararema (SP-66), em Guararema.

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a colisão foi entre um caminhão e dois carros de passeio por volta das 14 horas, na altura do quilômetro 72.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado e uma das vítimas encaminhada ao hospital. As outras vítimas foram atendidas no local.

Ainda segundo o DER, há interdição no sentido leste, com tráfego fluindo pelo acostamento e 300 metros de congestionamento. Um guincho de Atendimento (UBA) do DER foi enviado ao local para prestar assistência.

A ocorrência segue em andamento e não há informações sobre as causas do acidente.

Matéria em atualização