Acidente entre três veículos deixa um morto e dois feridos na Mogi-Guararema

Um acidente envolvendo três veículos deixou uma pessoa morta e duas feridas na tarde do último sábado (13), na Rodovia Henrique Eroles, a Mogi-Guararema (SP-66), em Guararema.

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a colisão foi entre um caminhão e dois carros de passeio por volta das 14 horas, na altura do quilômetro 72. Um guincho de Atendimento (UBA) do DER foi enviado ao local para prestar assistência.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, dois homens e uma mulher, com idades de 33, 36 e 32 anos, foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhados ao Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo e à Santa Casa de Mogi. Um dos homens não resistiu e morreu.



Segundo o boletim de ocorrência, a vítima fatal trafegava no sentido Guararema quando realizou uma ultrapassagem pela contramão e colidiu frontalmente com uma caminhonete. Com o impacto, o veículo atingido invadiu a faixa da direita, colidindo contra um barranco e, em seguida, contra outro automóvel conduzido pela mulher.



A ocorrência foi registrada na Delegacia de Guararema como homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Exames foram requisitados ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML).