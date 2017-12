Acidente envolvendo caminhão e micro-ônibus deixa um gravemente ferido em Itaquá

Um grave acidente envolvendo um caminhão e um micro-ônibus deixou uma pessoa gravemente ferida e outras três pessoas com escoriações nesta sexta-feira (15), na Avenida Vereador Almiro Dias de Oliveira, na altura do bairro Nova Itaquá, em Itaquaquecetuba. A batida entre os veículos bloqueou o trânsito em, ao menos, quatro regiões da cidade, sendo elas: Jardim Caiuby, Centro, Jardim Odete e Vila Nova Itaquá, além do acesso para a cidade da Rodovia Ayrton Senna (SP-70). O congestionamento chegou a cinco quilômetros desde o ponto do acidente à região central.

As causas do acidente ainda serão analisadas. Mas, a suspeita inicial é de que o motorista do micro-ônibus tenha invadido a pista contrária e atingido o caminhão. Isto porque estava bêbado. A Polícia Civil confirmou a informação e disse que o homem será preso preventivamente. Uma fiança deve ser arbitrada.

Em relação ao motorista do caminhão, as informações sobre o estado de saúde divergem. A Secretaria de Transportes da cidade, à princípio, disse que a vítima teria morrido depois de ser socorrido ao hospital. Sobretudo, as polícias Militar e Civil afirmam que o homem está internado, no Hospital Santa Marcelina, e o estado é considerado gravíssimo. Há possibilidades de que o homem perda as duas pernas.

Trânsito

O acidente causou trânsito de mais de cinco quilômetros na cidade. Da Rodovia Ayrton Senna, o motorista que chegava na cidade ficou parado desde o Km 32. Além disso, o tráfego sentido à região central da cidade ficou completamente parado. Outras regiões também foram afetadas. A circulação de veículo normalizou a partir das 9 horas.