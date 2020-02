Acidente envolvendo moto e carro deixa duas pessoas feridas em Palmeiras

Um acidente envolvendo uma moto e um carro de passeio deixou duas pessoas feridas na manhã do último domingo, 2, no acesso à Rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), no Jardim Nova América, em Suzano.

O acidente aconteceu por volta das 11h50 ao lado da passagem de nível da MRS Logística, já próximo ao Ipelândia. Segundo o Boletim de Ocorrência (B.O.), o motorista do veículo, um Fiat Palio branco, afirmou que invadiu a pista contrária, provocando o choque de frente com a moto, ocupada por duas pessoas.

No acidente, as duas pessoas que estavam na moto ficaram feridas. Uma delas precisou ser socorrida pelo Helicóptero Águia da Polícia Militar até o Hospital das Clínicas de São Paulo. O estado dela era grave. A outra pessoa foi levada até o Pronto Socorro do Hospital Santa Marcelina, em Itaquá.

O motorista do carro envolvido no acidente não ficou ferido. Ele foi submetido ao teste do etilômetro, mas o resultado apontou que há havia ingerido bebidas alcoólicas. Já o piloto da moto, segundo a polícia, não possuía habilitação.

A moto foi apreendida pelos policiais e o carro devolvido ao motorista. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Palmeiras como lesão corporal culposa (sem intenção de matar).