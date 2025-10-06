Envie seu vídeo(11) 4745-6900
segunda 06 de outubro de 2025

Jornal Diário de Suzano - 05/10/2025
Polícia

Acidente na Mogi-Bertioga deixa uma pessoa morta e cinco feridas

Carro colidiu frontalmente com uma caminhonete

06 outubro 2025 - 11h40Por Da Reportagem Local
- (Foto: Divulgação/Redes sociais)

Um acidente entre dois veículos deixou um homem de 46 anos morto e outras cinco pessoas feridas, na manhã desta segunda-feira (6), no quilômetro 65 da rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro, a Mogi-Bertioga (SP-98).

Segundo o Boletim de Ocorrência, um carro colidiu frontalmente com uma caminhonete. A morte foi constatada no local.  

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e as vítimas socorridas ao Hospital Luzia de Pinho melo, onde permanecem sob cuidados médicos.

Segundo a Concessionária Novo Litoral, que administra a via, as faixas um e dois foram interditadas e o tráfego fluiu, com apoio da Polícia Rodoviária. Os veículos envolvidos já foram retirados da via e o tráfego está liberado no local.  

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a perícia foi acionada e o caso registrado como homicídio e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes.

Matéria em atualização 

