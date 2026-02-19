Acidentes de trânsito crescem 22,7% com 189 registros em janeiro de 2026

O número de acidentes de trânsito cresceu 22,7% na região em janeiro deste ano, se comparado ao mesmo período do ano passado. Foram 189 ocorrências de acidente no primeiro mês de 2026. Em janeiro de 2025, foram 154 registros.

Apesar do aumento de sinistros, o número de vítimas fatais caiu 44,4%. Foram 18 no ano passado contra 10 neste ano. Os dados são do Infosiga.

Suzano, Mogi, Itaquá, Arujá e Santa Isabel foram as cidades que tiveram aumento no número de acidentes. O maior crescimento foi em Santa Isabel, que saltou 300%, de três para 12.

Em Suzano, o aumento foi de 88,2%, saindo de 17 para 32 acidentes. Arujá viu seus números crescerem 41,6%, saindo de 12 para 17. Mogi saltou de 67 para 80 (19,4%) e Itaquá aumentou de 25 para 28 (12%).

Guararema foi a única cidade que manteve o número: seis acidentes nos dois períodos.

Salesópolis teve a maior redução, saindo de três para um (66,6%), seguida por Poá e Biritiba Mirim, ambas saindo de sete para quatro (42,8%). A menor redução foi em Ferraz, que viu seus acidentes caírem de sete para cinco, uma queda de 28,5%.

Mortes

Em relação às mortes, apenas duas cidades tiveram aumento: Suzano e Poá. A primeira saiu de 0 para três e a segunda saltou de 0 para um. Ferraz, Arujá e Salesópolis mantiveram o número de óbitos: um, dois e 0, respectivamente.

Três cidades tiveram queda de 100% e zeraram suas mortes: Biritiba, Guararema e Santa Isabel. Em janeiro do ano passado, Biritiba teve duas mortes, enquanto as outras duas cidades tiveram um óbito.

Itaquá teve uma queda de 75%, saindo de quatro óbitos para um. Em Mogi, a redução foi de 71,4%, caindo de sete vítimas fatais para duas.