Ações contra o narcotráfico terminam com dois homens presos em Itaquá

A Polícia Militar (PM) prendeu dois homens por tráfico de drogas durante a noite dessa quarta-feira (6) em Itaquaquecetuba. O alvo das ações eram regiões conhecidas pela constante venda de entorpecentes:Jardim Miray e Jardim do Carmo. Ao todo, a polícia recolheu 225 pinos contendo cocaína, 69 pedras de crack, 64 porções de maconha e R$ 505.

O primeiro caso foi na Rua Cambará, no Jardim Miray. Policiais da Força Tática surpreenderam um indivíduo em uma biqueira - termo usado para especificar local onde vende drogas. Na ocasião, os policiais encontraram 50 pinos contendo cocaína, além de 23 porções da mesma droga em sacos plásticos, 42 porções de maconha, 19 pedras de crack e R$ 387. Também foi descoberto que o suspeito preso era foragido da Justiça.

No segundo caso, a venda das drogas era realizada por mais de uma pessoa. A ação ocorreu no cruzamento das ruas Ferraz de Vasconcelos e Vila Nova. De acordo com a PM, os traficante fugiram ao vê-los. Um deles foi alcançado e detido. Com ele, foi encontrado 152 pinos de cocaína, 50 pedras de crack, 22 porções de maconha e R$ 118.

Os casos foram registrados no distrito central da cidade. Até o fechamento desta reportagem, as ocorrências não haviam se encerrado.