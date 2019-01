Ações da GCM e PM terminam com prisões de três traficantes no Casa Branca e Boa Vista

Três traficantes foram presos, nessa quinta-feira (18), em ações distintas das forças de segurança de Suzano. Os suspeitos foram capturados nos bairros Casa Branca e Cidade Boa Vista.

A primeira ação foi realizada na Estrada do Marengo, no bairro Boa Vista. Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) patrulhavam a região, quando flagraram indivíduos em um ponto de venda de drogas. A dupla tentou fugir, mas foi capturada e presa. Com eles, foram encontrados dois celulares, 107 porções de cocaína, 101 pedras de crack e R$ 129,05.

Já a segunda ação foi realizada por policiais militares, no bairro Casa Branca. Os PMs flagraram três indivíduos em uma viela. O grupo fugiu após ver a viatura. Mas, dois deles foram capturados. Um dos suspeitos confessou estar vendendo.

Com ele, os policiais não encontraram nenhum item ilícito. No entanto, durante a fuga, o rapaz foi flagrado jogando algo no matal. No local, os cães da PM encontraram 87 porções de maconha, 87 de cocaína, 51 pedras de crack e R$ 29.