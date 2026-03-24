Ações da GCM resultam em mais de 3,4 mil entorpecentes apreendidos e dois presos em Itaquá

As ações da Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba, intensificadas no combate ao tráfico de drogas de quinta-feira (19) a domingo (22), durante a Operação Tráfico Zero, resultaram na apreensão de grande quantidade de entorpecentes. As ocorrências foram registradas tanto em pontos já conhecidos pelo comércio ilegal quanto em locais denunciados pela população.



Na quinta (19), as equipes realizaram uma série de intervenções em bairros como Recanto Mônica, Pium, Jardim Maragogipe, Vila Maria Augusta, Jardim Miray, Jardim Odete, Jardim Luciana, Vila Gepina e Vila Sônia. Durante patrulhamento pela rua Roseira, no Recanto Mônica, um indivíduo foi detido em flagrante por tráfico de drogas, com 26 porções de cocaína, 19 de crack, 17 buchas de maconha e R$ 81 em dinheiro.



Ao longo do dia, diversas apreensões foram efetuadas, inclusive em pontos denunciados como locais de armazenamento e distribuição de entorpecentes. Em destaque estão as ações na rua Pirajuí, no Jardim Maragogipe, e na estrada Valter da Silva Costa, na Vila Sônia, onde maconha, cocaína e crack foram retirados de circulação. O balanço do dia contabilizou 1.728 entorpecentes apreendidos, R$ 99 em dinheiro e um indivíduo preso.



Na sexta (20), as equipes deram continuidade às incursões, com novas apreensões e a desarticulação de imóveis utilizados como casa-bomba, pontos destinados ao armazenamento e distribuição de drogas. Na estrada Valter da Silva Costa, na Vila Sônia, uma dessas estruturas foi localizada, resultando na apreensão de cocaína, skank, haxixe e R$ 455 em espécie.



No Marengo Baixo, um segundo indivíduo foi detido em flagrante por tráfico, portando 14 pedras de crack, 13 buchas de maconha, nove porções de cocaína e R$ 50 em dinheiro. A principal ocorrência do dia foi registrada na avenida Gonçalves Dias, onde outra casa-bomba foi desarticulada, totalizando 900 entorpecentes apreendidos entre crack, lança-perfume, cocaína, skank, haxixe e maconha, além da contabilidade do tráfico.



Na mesma região, uma ação complementar resultou na localização de 15 porções de cocaína em um terreno baldio, reforçando a presença operacional das equipes no Marengo, e mais 977 entorpecentes e R$ 505 em dinheiro apreendidos.



Já no Jardim Itapuã, na manhã de domingo (22), a Guarda Ambiental localizou uma moto roubada em área de mata, durante a patrulha de fiscalização. A motocicleta foi restituída ao proprietário. Já durante a tarde, ações relâmpago apreenderam duas cargas de drogas no Marengo Baixo. Foram contabilizadas 331 eppendorfs de cocaína, 240 pedras de crack, 223 unidades de maconha, totalizando 794 entorpecentes.



"O resultado da Operação Tráfico Zero demonstra o comprometimento da nossa gestão com a segurança da população. Estamos investindo de forma contínua em presença operacional para combater o tráfico de drogas e garantir mais tranquilidade aos moradores”, destacou o prefeito Eduardo Boigues



"Seguiremos fortalecendo as estratégias de enfrentamento ao crime, com planejamento e ações coordenadas em todo o município", completou o secretário de Governo, Marcello Barbosa.



A Secretaria de Segurança destaca que as operações, realizadas diariamente integram a estratégia contínua de enfrentamento ao crime organizado relacionado ao tráfico de drogas, baseada em inteligência policial e denúncias da população com o objetivo de desarticular pontos de venda e imóveis utilizados exclusivamente para o armazenamento de entorpecentes no município.



No balanço geral da semana, foram desarticuladas quatro casas-bomba, apreendidos 11.955 entorpecentes, R$ 5,4 mil em espécie e três indivíduos presos em flagrante por tráfico de drogas. Todas as ocorrências foram apresentadas na Delegacia Central.



"A atuação intensificada da GCM tem como base o mapeamento de áreas críticas e o uso de inteligência operacional. As apreensões e prisões realizadas refletem um trabalho técnico, contínuo e direcionado para desarticular o tráfico e reduzir a criminalidade na cidade", concluiu secretário de Segurança Pública, Anderson Caldeira.