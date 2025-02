Ações da GCM resultam na localização de 3,3 quilos de entorpecentes

Patrulhamentos realizados pelos grupamentos da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano entre as últimas sexta e terça-feira (07 e 11/02) resultou na localização de 3,3 quilos de entorpecentes, distribuídos em 2.916 unidades, sendo 1.399 de cocaína, 609 de maconha e 908 de crack. Os casos foram atendidos pelo Canil, pela Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e pela Força Patrulha.

A ocorrência que identificou a maior quantidade de drogas se originou na rua Manoel Honorato dos Santos, no Jardim Alterópolis, e foi conduzida pela Romu. Agentes patrulhavam as vias do bairro pouco depois das 23 horas do último sábado (08/02) quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita com uma sacola plástica na mão. O homem também percebeu a presença do grupamento e tentou fugir em direção a um imóvel desocupado, mas acabou sendo alcançado.

Ele carregava 1.204 porções de cocaína, 303 de maconha e 650 de crack, totalizando 2,1 quilos de entorpecentes. Ao checar a identidade do acusado, a Romu ainda recebeu a informação de que ele era procurado da Justiça em razão de um mandado de prisão por Violência Doméstica. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Central.

Um dia antes, por volta das 16h30, integrantes da Força Patrulha promoviam uma ronda preventiva pelo bairro Cidade Miguel Badra quando receberam uma denúncia de tráfico de entorpecentes na rua Rubens Pimenta de Medeiros. Uma vez no local, os GCMs não encontraram ninguém, mas uma varredura pelo espaço revelou que, debaixo de uma tábua, havia um pacote com 74 unidades de cocaína, 47 de maconha e 57 de crack, totalizando 252 gramas de drogas. O montante foi encaminhado para o 2º Distrito Policial do Boa Vista.

Já na segunda-feira (10/02), pouco antes das 15 horas, agentes do Canil patrulhavam as ruas do Jardim Casa Branca e abordaram dois homens que atravessavam a rua Zulmira Gara Mathias, porém nada de irregular foi encontrado e a dupla foi liberada. Ainda assim, o cão Taurus foi acionado e, após alguns segundos, ele localizou uma bolsa com 88 porções de cocaína, 78 de maconha e 57 de crack, resultando em 405 gramas de drogas. Todo material foi recolhido e levado para a Delegacia Central.

Por fim, na terça-feira, novamente a Força Patrulha realizava uma ronda pelo Cidade Boa Vista quando percebeu um indivíduo correr ao notar a viatura da GCM nas proximidades da rua Murilo Mattos Faria. Na fuga, ele dispensou uma bolsa que continha 33 unidades de cocaína, 181 de maconha e 144 de crack, totalizando meio quilo. No pacote ainda foram encontrados R$ 323,65.

Para o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco de Assis Balbino, tanto as denúncias quanto os patrulhamentos vêm promovendo impactos significativos para a GCM e a população. “Quando tiramos os entorpecentes das ruas, conseguimos dar mais tranquilidade aos moradores e impedir que aquele local se torne um ponto de venda de drogas. Para nós, isso é gratificante porque é o resultado de um trabalho que está sendo bem realizado. Vamos seguir com essa estratégia de patrulhamento e recebendo as denúncias para atender nossos moradores com a melhor qualidade possível”, definiu o chefe da pasta.