Ações da PM pós 'tensão' no Natal resultam na recuperação de carga e motos no Marengo 35º Batalhão de Itaquá tem intensificado ações ostensivas no bairro desde aumento de crimes no feriado

Por Marcus Pontes - de Itaquá 29 DEZ 2017 - 15h33

Na mesma ocorrência da carga recuperada, a polícia localizou motos roubadas e furtadas Foto: Polícia Militar/Divulgação Uma carga de pães roubada foi recupera pela Polícia Militar (PM), no Parque Marengo, em Itaquaquecetuba. Um adolescente foi apreendido na ação. Segundo o tenente-coronel do 35º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M), Anderson Caldeira, as ações se intensificaram neste bairro, já que desde o Natal a região vem sofrendo com vários assaltos. O fato aconteceu nesta quinta-feira (28). A princípio, o caminhão transportando pães foi interceptado por quatro assaltantes, na Rua Tibério de Sousa, no Parque Marengo. A informação sobre o assalto foi repassada à PM, que iniciou buscas na região. O caminhão e a carga foram localizados no final da Avenida Afrânio Coutinho. Parte da carga tinha sido descarregada e colocada num matagal. A polícia suspeita que este fosse o local em que os bandidos iriam esconder os produtos e, depois, irem buscar em outros veículos para não despertarem desconfiança de forças de segurança da cidade. Segundo a polícia, na mesma via em que a carga foi encontrada, os policiais abordaram um grupo de jovens. Um deles foi reconhecido como um dos assaltantes que roubaram o caminhão. Novo desfecho Os PMs, ainda, descobriram que outro adolescente abordado seria responsável por ter roubado e furtado quatro motocicletas. Inclusive, tendo escondido-as numa parte do matagal, que, por sinal, fica na mesma avenida em que todos foram abordados. Para Caldeira, a aproximação entre a população e a polícia na cidade tem tido resultados positivos, porque informações passadas, de modo anônimo, têm contribuído para que haja a redução de determinados crimes. “A população deve auxiliar a Polícia Militar na defesa das pessoas de bem, através de denúncias no fone 181, indicando esconderijo de motocicletas e carros roubados, além de casas e pessoas envolvidas em crimes”, disse.

