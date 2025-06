Acusado de homicídio é preso em flagrante pela GCM no Jardim Monte Cristo

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por meio de todos os seus grupamentos e do apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil, prendeu em flagrante, na manhã desta quinta-feira (05/06), um homem acusado de ter assassinado outro indivíduo nas proximidades da rua Tiradentes, no Jardim Monte Cristo. A corporação soube do caso após denúncia anônima reportada à corporação.

De acordo com apuração feita pela GCM, o crime teria ocorrido dentro da casa do suspeito, em uma viela próxima à rua Tiradentes. Ambos estariam fazendo uso de entorpecentes durante a madrugada quando, antes do amanhecer, o agressor teria matado a vítima para pegar o dinheiro dela. O que o suspeito teria utilizado para cometer o homicídio e o porquê de querer o dinheiro ainda serão investigados pela Polícia Civil.

Assim que teve conhecimento do caso, a Secretaria Municipal de Segurança Cidadã mobilizou os grupamentos e acionou o apoio das Polícias Militar e Civil para promover um cerco na região com vistas na captura do acusado, por volta das 12h30. A iniciativa surtiu efeito e o homem foi preso pela GCM nas proximidades, quando se preparava para atear fogo no cadáver, em uma área de mata, a cerca de 300 metros do local do crime.

“Quando chegamos, o acusado já tinha colocado a vítima em um saco e posto alguns caixotes por cima para criar um volume para alimentar o fogo. No momento havia outro homem que o teria ajudado a levar o corpo até o local, mas ele conseguiu fugir quando percebeu a nossa aproximação”, destacou o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino.

Preso pelos agentes da GCM que participaram da ação, o homem nada disse quando foi questionado sobre a motivação do crime. Na sequência, ele foi levado para a Delegacia Central de Polícia.

Balbino ressaltou o trabalho feito pela Segurança Cidadã em parceria com policiais militares e civis. “Essa ação foi certeira e mostra que a população de Suzano confia em nosso trabalho, e sabe da nossa competência, por isso fomos acionados com o objetivo de prender o acusado do crime. Agradeço ainda todo o apoio e parceria da Polícia Militar, na figura do capitão (André Vieira) Cavallari, e da Polícia Civil, por meio do delegado (Benedito Henrique) Queiroz, em que conseguimos chegar na prisão do agressor ao compartilharmos as informações”, definiu o chefe da pasta.

O prefeito Pedro Ishi também comentou a ação que culminou na detenção em flagrante do suspeito. “Quando trabalhamos juntos, os resultados aparecem e, graças à nossa GCM, em parceria com a Polícia Civil e a Polícia Militar, realizaram um grande trabalho nesta manhã e capturaram o homem. Seguimos atuando em conjunto para trazer ainda mais segurança para nossa cidade”, finalizou o chefe do Poder Executivo municipal.