Acusado de matar casal em sítio de Biritiba Mirim é preso pela PM; dívida motivou crime

A Polícia Militar (PM) prendeu durante a manhã desta sexta-feira (16) o acusado de ter matado um casal em fevereiro deste ano num sítio de Biritiba Mirim. Ele foi detido, por volta das 6h30, em uma chácara na Estrada do Nagao, em Mogi das Cruzes. Segundo a polícia, o homem confirmou ter assassinado as vítimas por motivos financeiros. Nesta semana, o delegado Rubens Ângelo, do Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP), disse que o suspeito tinha uma dívida de cerca de R$ 17 mil com o casal morto.

A prisão é fruto de uma denúncia anônima. Os PMs tinham informações sobre o endereço no qual o acusado estava escondido. Ele tentou escapar do cerco da polícia, mas, um ciclista o viu fugindo pelo matagal. Em seguida, o suspeito foi localizado e não resistiu à prisão. Ele foi levado ao SHPP de Mogi, onde será ouvido sobre o duplo latrocínio.

Para o delegado que cuida do caso, a possibilidade de que outras pessoas tenham participado dos assassinatos não foi descartada. "Vamos confirmar essa suspeita. Não descartamos nenhuma hipótese sobre esse crime", falou Ângelo.

Mandado de prisão

O SHPP conseguiu obter da Justiça um mandado de prisão temporária contra o acusado. Imagens de câmeras de monitoramento flagraram o suspeito usando o carro, que teria sido usado durante o crime. Outras filmagens também o mostram dirigindo o carro das vítimas. Tudo foi gravado por sistemas de Biritiba Mirim.

"Cremos que ele despistou a polícia, depois de queimar o carro das vítimas. O veículo foi encontrado em um terreno, que fica em Pindorama. O que mais choca é que ele era amigo das vítimas. Era habitual ele frequentar a chácara", explicou o delegado.

O delegado frisou que o depoimento do acusado deverá transcorrer durante toda a manhã.