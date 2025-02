Acusado de praticar furtos em Suzano e Ribeirão Pires é preso pela Romu

A Guarda Civil Municipal (GCM) prendeu na última terça-feira (04/02), pouco depois das 17 horas, um homem suspeito de praticar furtos em residências em Suzano e Ribeirão Pires, no limite entre as duas cidades. Para cometer os crimes, segundo os agentes, o indivíduo utilizava um veículo Hyundai HB20, de cor branca, irregular. Dentro do carro foram encontrados uma televisão e um aparelho de som. A ocorrência foi atendida pela Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e encaminhada à Delegacia de Polícia Central.

A equipe da GCM tomou conhecimento do caso após receber uma informação de que um homem estaria cometendo os furtos entre as duas cidades. Ao tomar conhecimento dos dados do veículo, a Romu começou a promover buscas pelo automóvel até que o encontrou na rua Manoel Ramos, no bairro Parque Palmeiras. Ao ser abordado, o suspeito entregou os documentos e os agentes puderam notar que os dados não batiam. Após essa constatação, o motorista teria informado que o veículo era um “dublê”, quando o carro apresenta identificação de outro modelo similar.

Os aparelhos eletrônicos recuperados e o veículo, assim como o suspeito, foram encaminhados para a Polícia Civil.