Acusado de roubo a banco e mais dois são presos com revólver e carro de luxo em Ferraz

A Polícia Militar (PM) prendeu nesta quarta-feira (1º) três homens por porte ilegal de arma de fogo, em Ferraz de Vasconcelos. De acordo com a Polícia, um dos suspeitos tem passagem na Justiça por roubo a banco. O grupo estava num carro de luxo, onde havia um revólver calibre 38 e mais de R$ 2 mil. Até o fechamento desta reportagem, o caso estava sendo registrado na Delegacia Central da cidade.

A ocorrência iniciou na Rua Iijima, no Jardim Santo Antônio. A Polícia fazia o patrulhamento no bairro, quando suspeitou de três ocupantes de um carro de luxo. O grupo não tentou reagir ou fugir do local. A princípio, os suspeitos não tinham nenhum produto ilícito. Mas numa busca feita dentro do veículo, a polícia encontrou uma alta quantia em dinheiro e um revólver carregado.

Segundo a Polícia, os suspeitos deram declarações de que a arma encontrada seria utilizada para uso de defesa pessoal. A PM também disse que um dos indivíduos detidos tem passagem na Justiça por roubo a banco. A data em que o crime foi cometido não foi especificado. (M.P)