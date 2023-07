Acusados de matar sul-coreano têm prisão preventiva decretada pela justiça

A Justiça decretou a prisão preventiva do estudante Cauã Aparecido de Souza, de 19 anos, e do jovem Rian Deivid Alves Cardozo, também de 19 anos, apontados pelas investigações como autores do assassinato de Jae Sung Jung, de 66 anos, em maio deste ano, no bairro Porteira Preta, em Mogi das Cruzes.

Os pedidos de prisão preventiva dos dois indivíduos foram acolhidos pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes. Ambos já haviam sido presos no último dia 4 e, segundo o Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi, foram eles que mataram a vítima com requintes de crueldade extrema, com golpes de enxada na região da cabeça.

O corpo foi encontrado na noite de segunda-feira, 29 de maio de 2023. A vítima vivia em uma igreja desativada instalada na Estrada Kinzo Fugino e recebeu ao menos dois golpes de enxada na cabeça.

Os policiais encontraram a vítima sem roupas nas partes íntimas e um cachorro, que precisou ser retirado pelo Corpo de Bombeiros. Além da enxada encontrada suja de sangue junto a outros objetos, foi localizado um fragmento de documento do homem.

A investigação descobriu que os bandidos tinham intenção de roubar o sítio, mas decidiram matar a vítima com ferramentas artesanais utilizadas na manutenção da propriedade.