Adolescente com sete passagens criminais e comparsas são presos após perseguição

Policiais da Força Tática de Itaquaquecetuba prenderam, nessa quarta-feira à noite (5), três pessoas - sendo uma delas adolescente-, por roubo. O grupo é suspeito de assaltar uma carga, a qual continha 780 pares de calçado, um edredom e um jogo de lençol. De acordo com a Polícia Militar, entre os detidos, está um jovem, de 17 anos, que tem, ao todo, sete passagens na Justiça por roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

O veículo usado pelo grupo foi encontrado próximo a um centro de compras. Policiais iniciaram breve perseguição. A fuga se encerrou instantes depois na Rua Guararapes, no Jardim São Paulo. Os PMs observaram que o carro estava repleto de caixas grandes. Ao analisá-las, foi encontrada grande quantidade de pares de calçado.

Além disso, um celular foi encontrado no bolso de um dos suspeitos. Na delegacia, o grupo foi reconhecido pelo motorista do caminhão roubado. Segundo ele, quatro ladrões o roubaram na Rua Marrocos, no Jardim Adriane. Para se ter ideia, a vítima já estava na delegacia para formalizar a denúncia do assalto, quando policiais chegaram com parte do grupo preso.

O caso foi registrado como roubo, corrupção de menores, receptação e ato infracional.