Adolescente de 14 anos é apreendido transportando drogas em carro de aplicativo no Miguel Badra

Um adolescente de 14 anos foi apreendido em uma abordagem policial transportando cerca de 200 porções de drogas em um carro de aplicativo na noite de terça-feira (28) no cruzamento entre as avenidas Miguel Badra e Governador Mário Covas, no Miguel Badra, em Suzano.

A abordagem ocorreu em um bloqueio feito por policiais da 4ª Companhia do 32° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M). O adolescente havia entrado no carro de aplicativo para fazer uma viagem do bairro Manoel Feio até o Jardim Revista.

Durante o bloqueio, os militares resolveram parar o carro. Ao verificarem o interior do veículo, eles encontraram os entorpecentes.

Questionado, o jovem disse que receberia R$ 200 para levar a droga. Já o motorista, informou que recebeu o chamado de corrida ida e volta e que não sabia que o passageiro estava com as drogas.

O caso foi registrado na delegacia e o adolescente foi apreendido por ato infracional de tráfico de entorpecentes.