Adolescente de 17 anos é baleado por atiradores em moto no Jardim Zélia

Um jovem, de 17 anos, foi baleado no rosto em um ataque a tiros durante a noite dessa terça-feira (3) em Itaquaquecetuba. Segundo a investigação, a hipótese preliminar é a de que o jovem era o alvo. A suspeita vai ao encontro do depoimento de uma testemunha, que disse ter ouvido os pistoleiros elevarem o tom de voz contra a vítima e atirar. O rapaz está internado no hospital Santa Marcelina, do Itaim Paulista, na Zona Leste de São Paulo. O último balanço, quanto ao estado de saúde, apontava que havia fortes chances da vítima ter morte cerebral.

O crime foi na Rua José Antônio do Prado, no Jardim Zélia. O ataque ocorreu por volta das 20 horas, quando o adolescente conversava com uma amiga em frente de casa. No relato, a principal testemunha diz que os bandidos observava-os há um tempo. Ela, porém, não soube informar se o crime teria sido uma execução, ou se foi uma tentativa de roubo. Isto porque correu ao ver a arma. Após os tiros, os bandidos fugiram.

A vítima foi socorrida e levada pelo irmão ao hospital da Capital, já que seria o mais próximo do local do crime. Policiais Militares (PMs) foram à unidade médica. Ao colherem o depoimento, o familiar do adolescente disse que ele havia se mudado há pouco para Itaquá, e que não tinha qualquer desavença com pessoas na cidade.

Além disso, o irmão da vítima falou que há possibilidades de que câmeras de uma empresa, localizada na via, possa ter filmado a chegada e, principalmente, o momento que os pistoleiros atiram contra o adolescente. A polícia, porém, não divulgou se colheu essas imagens.

Até o fechamento desta reportagem, a polícia não tinha detalhes quanto à identificação dos bandidos. Uma investigação foi aberta para identificá-los.