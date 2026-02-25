Adolescente é agredido após tentar roubar uma moto em Suzano

Um adolescente de 17 anos foi agredido após tentar furtar uma motocicleta, na tarde de terça-feira (24), na Rua Zulmira Gara Mathias, em Suzano. Policiais militares foram acionados para a ocorrência e, no local, encontraram o menor detido por populares.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), ele tentou subir na moto estacionada e furtar o veículo, mas foi detido pelas pessoas até a chegada da equipe policial. O menor sofreu escoriações leves, foi encaminhado ao Hospital e Maternidade de Suzano para atendimento médico e, posteriormente, conduzido à delegacia, onde confessou o delito.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Suzano como furto tentado e ele foi liberado para sua responsável após a assinatura do Termo de Compromisso.