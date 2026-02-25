Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 25/02/2026
Polícia

Adolescente é agredido após tentar roubar uma moto em Suzano

Policiais militares foram acionados para a ocorrência e encontraram o menor detido por populares

25 fevereiro 2026 - 12h34Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Adolescente é agredido após tentar roubar uma moto em SuzanoAdolescente é agredido após tentar roubar uma moto em Suzano - (Foto: Arquivo/DS)

Um adolescente de 17 anos foi agredido após tentar furtar uma motocicleta, na tarde de terça-feira (24), na Rua Zulmira Gara Mathias, em Suzano. Policiais militares foram acionados para a ocorrência e, no local, encontraram o menor detido por populares. 

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), ele tentou subir na moto estacionada e furtar o veículo, mas foi detido pelas pessoas até a chegada da equipe policial. O menor sofreu escoriações leves, foi encaminhado ao Hospital e Maternidade de Suzano para atendimento médico e, posteriormente, conduzido à delegacia, onde confessou o delito.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Suzano como furto tentado e ele foi liberado para sua responsável após a assinatura do Termo de Compromisso.